PULS 4Staffel 16Folge 5vom 04.02.2025
Folge 5: Wer erklimmt den Berg des Leidens?

102 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

In Woche fünf im "The Biggest Loser" Camp treten die Kandidatinnen und Kandidaten im Teammodus gegeneinander an. In einer aufregenden Challenge haben sie auch diese Woche die Chance, sich einen Bonus für die Waage zu erkämpfen. Außerdem müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten ihren Schwächen stellen.

