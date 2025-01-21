The Biggest Loser
Folge 3: Süße Sünden mit Folgen
101 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Ein Knall zu Beginn der Woche: Aus dem Kühlschrank fehlen zwei Schokoriegel! Die Trainer stellen die Kandidat:innen zur Rede. Da keiner den Verzehr der Riegel zugibt, verhängen die Trainer ein Gym-Verbot für alle.
Weitere Folgen in Staffel 16
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The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-12, Season 15-16, Season 16: SAT.1 & © Season 1: ProSieben & © Season 16: Sat1 & © Season 16: PULS4
Enthält Produktplatzierungen