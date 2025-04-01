Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 16Folge 13vom 01.04.2025
96 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Das gab es bei The Biggest Loser noch nie: Die Kandidatinnen und Kandidaten treten in Woche 13 im Modus "Alle zusammen" an. Ziel ist es, gemeinsam ein festgelegtes Abnehmziel zu erreichen, um zu verhindern, dass jemand das Camp verlassen muss. Auf der Waage zeigt sich, ob die Kandidatinnen und Kandidaten Zusammenhalt bewiesen und einen Abschied verhindert haben.

