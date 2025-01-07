Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 16Folge 1vom 07.01.2025
101 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Zum Start in die neue Staffel stellen sich 14 Abnehmwillige der ersten Challenge und kämpfen um ihren Platz im Camp von The Biggest Loser. Die beiden Trainer Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin sind dabei an ihrer Seite. Im ersten Sport bringen die beiden Abnehm-Experten die Kandidatinnen und Kandidaten an ihre Grenzen – der Startschuss in eine neue, gesündere Zukunft.

