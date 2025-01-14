Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Die Stunde der Wahrheit

PULS 4Staffel 16Folge 2vom 14.01.2025
Die Stunde der Wahrheit

The Biggest Loser

Folge 2: Die Stunde der Wahrheit

102 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

In der zweiten Woche bei The Biggest Loser werden die Kandidatinnen und Kandidaten zum ersten Mal auf die Waage gestellt, mit überraschenden Ergebnissen! Außerdem werden sie in Versuchung geführt: Ein Guilty Pleasure Kühlschrank wird im Camp installiert. Bei der Challenge, die sie zum ersten Mal im Teammodus bestreiten, zeigt sich, wer wirklich Biss hat und sich den Bonus für die nächste Waage sichern kann.

