PULS 4Staffel 16Folge 6vom 11.02.2025
103 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12

In Woche sechs bei "The Biggest Loser" müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrem Essverhalten auseinandersetzen. Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss zeigen ihnen auf, wie ihre bisherige Ernährung auf den Körper wirkt. Auf der Waage müssen die Teams wieder zeigen, was sie diese Woche geleistet haben.

PULS 4
