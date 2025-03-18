Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 16Folge 11vom 18.03.2025
102 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Das große Umstyling steht an. Dafür ist Styling-Expertin Martina Reuter nach Naxos gereist, um den perfekten Look für die Kandidatinnen und Kandidaten zu kreieren. Ihr neues Ich präsentieren sie bei einem Gala-Abend, allerdings nicht nur den Trainern: Beim Überraschungsbesuch von Familie und Freunden fließen viele Freudentränen.

