The Biggest Loser

Buddeln oder Puzzeln?

PULS 4Staffel 16Folge 10vom 11.03.2025
Buddeln oder Puzzeln?

Buddeln oder Puzzeln?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 10: Buddeln oder Puzzeln?

102 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

In Woche 10 lautet das Motto „Druck“. Die Teams müssen im Sport, beim Trainingswettkampf und in der Challenge beweisen, dass sie dem Druck bei The Biggest Loser gewachsen sind. In dieser Woche müssen gleich zwei Kandidatinnen und Kandidaten das Camp verlassen. Die Waage entscheidet, aus welchem Team jemand gehen muss.

