Wer schnappt sich die Immunität?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Wer schnappt sich die Immunität?
103 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Ein Schock zu Beginn der Woche 8 im Camp von The Biggest Loser: Aus Mitspielern werden Gegner! Die Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen ab jetzt in Triellen gegeneinander. In der Challenge müssen sie sich gegen ihre Mistreiter durchsetzen, für einen ganz besonderen Gewinn: Die Immunität. Die Waage entscheidet, wer The Biggest Loser in Woche 8 verlassen muss.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen