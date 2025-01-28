Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Neuer Tag - Neue Regeln?

PULS 4Staffel 16Folge 4vom 28.01.2025
Neuer Tag - Neue Regeln?

Neuer Tag - Neue Regeln?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 4: Neuer Tag - Neue Regeln?

102 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

In der Exit-Challenge „Wendepunkt“ müssen die beiden Paare Jessica und Philipp, sowie Toni und Celina gegeneinander antreten und um den Verbleib im Camp kämpfen. Die Trainer verkünden den restlichen Kandidat:innen, dass sie ab jetzt im Modus 2 vs. 10 antreten.

