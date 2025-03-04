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The Biggest Loser

Ene, Mene, Muh...und raus bist Du!

PULS 4Staffel 16Folge 9vom 04.03.2025
Ene, Mene, Muh...und raus bist Du!

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The Biggest Loser

Folge 9: Ene, Mene, Muh...und raus bist Du!

101 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

In Woche 9 bei The Biggest Loser treten die Kandidatinnen und Kandidaten im Einzelkämpfermodus an. Bei verschiedenen Gelegenheiten können sie sich den begehrtesten Gewinn erspielen: Immunität. Die Waage und die gewonnenen Immunitäten entscheiden am Ende der Woche, für wen die Reise bei The Biggest Loser zu Ende ist.

Weitere Folgen in Staffel 16

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