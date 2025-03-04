Ene, Mene, Muh...und raus bist Du!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Ene, Mene, Muh...und raus bist Du!
101 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
In Woche 9 bei The Biggest Loser treten die Kandidatinnen und Kandidaten im Einzelkämpfermodus an. Bei verschiedenen Gelegenheiten können sie sich den begehrtesten Gewinn erspielen: Immunität. Die Waage und die gewonnenen Immunitäten entscheiden am Ende der Woche, für wen die Reise bei The Biggest Loser zu Ende ist.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6, Season 10, Season 15: SAT.1 & © Season 1: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen