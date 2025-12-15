Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Heimkehr

Thriller TVStaffel 1Folge 11
Heimkehr

HeimkehrJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 11: Heimkehr

44 Min.Ab 12

Alvin wird von seiner Ex-Frau Meryl engagiert, die wegen unrechtmäßiger Entlassung gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber klagen will. Ein harter Fall für Alvin, denn bei der Verhandlung kommt heraus, dass Meryl ein Verhältnis mit ihrem Chef hatte ... Inzwischen arbeitet Nick weiter am Fall Dr. Reed, der mittlerweile wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wurde. Jetzt will er das Sorgerecht für seinen Sohn bekommen - doch die Vertreterin des Jugendamtes ist dagegen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen