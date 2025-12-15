The Guardian - Retter mit Herz
Folge 15: Tödliche Fehlentscheidung
43 Min.Ab 12
Die drogensüchtige Melinda Tralins hat ein crackabhängiges Baby geboren, das man ihr nach der Geburt wegnimmt. Bei der Sorgerechtsverhandlung wird ihr - da auch das Jugendamt dafür ist - jedoch das Sorgerecht für ihr Baby zugesprochen. Lulu hat ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Zusammen mit Nick und Laurie Solt stattet sie Melinda einen Besuch ab ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH