Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Familie

Thriller TVStaffel 1Folge 14
Familie

FamilieJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 14: Familie

44 Min.Ab 12

Burton bekommt Besuch von seiner Schwägerin Liz, einer erfolgreichen Geschäftsfrau, die eine Werbeagentur betreibt. Die will sie verkaufen und bittet Burton, mit einem Interessenten zu verhandeln. Er kann die gewünschten zweieinhalb Millionen nicht erzielen. Der Käufer weiß, dass der Wert des Unternehmens allein in Liz' Know-how besteht und verlangt, dass sie eine Lebensversicherung abschließt. Liz gesteht Burton, dass sie das nicht kann, da sie an Krebs erkrankt ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen