The Guardian - Retter mit Herz
Folge 14: Familie
44 Min.Ab 12
Burton bekommt Besuch von seiner Schwägerin Liz, einer erfolgreichen Geschäftsfrau, die eine Werbeagentur betreibt. Die will sie verkaufen und bittet Burton, mit einem Interessenten zu verhandeln. Er kann die gewünschten zweieinhalb Millionen nicht erzielen. Der Käufer weiß, dass der Wert des Unternehmens allein in Liz' Know-how besteht und verlangt, dass sie eine Lebensversicherung abschließt. Liz gesteht Burton, dass sie das nicht kann, da sie an Krebs erkrankt ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH