Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Mutter oder Schwester?

Thriller TVStaffel 1Folge 6
Mutter oder Schwester?

Mutter oder Schwester?Jetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 6: Mutter oder Schwester?

44 Min.Ab 12

Eines Abends wird Nick Fallin in einer Bar von einer jungen Frau namens Dina angesprochen. Die attraktive Lady gefällt ihm so gut, dass er sogar die Nacht mit ihr verbringt. Als er am nächsten Tag von der Jugendrechtshilfe mit einem Adoptionsfall betraut wird, bei dem Nick zwei Schwestern im Alter von 16 und acht Jahren vertreten soll, staunt er nicht schlecht, als plötzlich Dina vor ihm steht. Zwar möchte er nun den Fall niederlegen, wird jedoch von der jungen Frau erpresst ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen