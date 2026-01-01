The Guardian - Retter mit Herz
Folge 6: Mutter oder Schwester?
44 Min.Ab 12
Eines Abends wird Nick Fallin in einer Bar von einer jungen Frau namens Dina angesprochen. Die attraktive Lady gefällt ihm so gut, dass er sogar die Nacht mit ihr verbringt. Als er am nächsten Tag von der Jugendrechtshilfe mit einem Adoptionsfall betraut wird, bei dem Nick zwei Schwestern im Alter von 16 und acht Jahren vertreten soll, staunt er nicht schlecht, als plötzlich Dina vor ihm steht. Zwar möchte er nun den Fall niederlegen, wird jedoch von der jungen Frau erpresst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH