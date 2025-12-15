The Guardian - Retter mit Herz
Folge 8: Ein beherztes Angebot
43 Min.Ab 12
Nick betreut die zwölfjährige Lesley, deren bisherige Pflegeeltern das schwer herzkranke Mädchen in ein Heim abschieben wollen. Kurz darauf wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Lesley benötigt dringend ein Spenderherz, doch ohne festes Zuhause hat sie keine Chance, eines zu bekommen. Nick setzt alle Hebel in Bewegung, um für sie geeignete Pflegeeltern zu finden. Schließlich beantragt er bei Gericht, sie selbst in Pflege nehmen zu dürfen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH