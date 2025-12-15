The Guardian - Retter mit Herz
Folge 12: Ursache und Wirkung
44 Min.Ab 12
Schon der erste Tag bei Kirk and McGee hält für Nick unangenehme Überraschungen bereit: Zum einen begegnet er in den Geschäftsräumen seinem ehemaligen Dealer Colin wieder, zum anderen scheint es, als habe Bill McGee es vor allem darauf angelegt, dass Nick ihm seine Mandanten bringt. Umso schlimmer für ihn, dass er ein vielversprechendes Geschäft für die Kanzlei vermasselt ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH