44 Min.Ab 12

Schon der erste Tag bei Kirk and McGee hält für Nick unangenehme Überraschungen bereit: Zum einen begegnet er in den Geschäftsräumen seinem ehemaligen Dealer Colin wieder, zum anderen scheint es, als habe Bill McGee es vor allem darauf angelegt, dass Nick ihm seine Mandanten bringt. Umso schlimmer für ihn, dass er ein vielversprechendes Geschäft für die Kanzlei vermasselt ...

