The Guardian - Retter mit Herz

Solidarität

Staffel 1Folge 16
Solidarität

SolidaritätJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 16: Solidarität

42 Min.Ab 12

Ray, James' Neffe, droht eine Anklage wegen Mordes. Bei einem Handgemenge mit dem Freund seiner Mutter löste sich aus der Waffe ein tödlicher Schuss. James setzt sich dafür ein, dass der Fall vor das Jugendgericht kommt, wo Ray lediglich eine Jugendstrafe zu erwarten hat. Da seine Mutter nichts mehr von ihrem Sohn wissen will, sieht James sich gezwungen, sich um seinen Neffen zu kümmern ...

