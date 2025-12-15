The Guardian - Retter mit Herz
Folge 18: Die vermisste Tochter
44 Min.Ab 12
Seit acht Jahren wird Grace, Janine McGregors Tochter, vermisst. Janine, die sich in einer finanziellen Notlage befindet, beschließt, ihre Tochter für tot erklären zu lassen, um an den Treuhandfonds zu kommen, der seinerzeit für Grace eingerichtet wurde. Nick hilft ihr bei den Formalitäten - doch alles kommt anders. Auf die letzte Suchmeldung, die veröffentlicht wurde, meldet sich ein Mädchen, das sich für Grace ausgibt ...
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH