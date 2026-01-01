The Guardian - Retter mit Herz
Folge 19: In der Klemme
44 Min.Ab 12
Nick sitzt in der Klemme: Dale, sein Bewährungshelfer, hat erfahren, dass er gegen seine Auflagen verstoßen hat - seitdem erpresst er ihn. Er soll ihm bei der Abwicklung eines Geschäfts, dem Kauf eines Nachtklubs, behilflich sein. Um seinem Vater, der sich um das Amt des Bundesrichters beworben hat, nicht zu schaden, geht Nick darauf ein. Das Ganze stellt sich als eine Riesengaunerei heraus, geplant von dem Besitzer des Nachtklubs und Dales Freundin Mandy ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH