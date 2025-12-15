Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Staffel 1Folge 2
44 Min.Ab 12

Weil die Mutter von Andre im Gefängnis sitzt und sein Bruder Marcus als Dealer verhaftet wurde, versucht James Mooney von der Fürsorge, Andre bei einem Onkel unterzubringen. Doch der Junge reißt aus, weil er zu seinem Bruder will. Als ihn das Jugendamt findet, hat er Drogen und eine Waffe bei sich. Mooney kann nichts mehr für ihn tun ... Dr. Reed steht vor Gericht. Wie soll er beweisen, dass ein Medikament eine Psychose auslöste, die zum Mord an seiner Frau führte?

