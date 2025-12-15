The Guardian - Retter mit Herz
Folge 13: Schweigepflicht
44 Min.Ab 12
Irgendwas scheint nicht zu stimmen im Hause Newburg. Die millionenschwere Tochter Susan ist einige Monate, nachdem sie ihr Testament zugunsten ihres Ehemannes Ray geändert hat, ertrunken. Und Wendy, die jüngere Tochter, fügt sich mit Rasierklingen Schnitte zu. Frank Newburg und seine Frau beschuldigen ihren Schwiegersohn, ihre Tochter aus Habgier ermordet zu haben. Sie beauftragen ihren alten Freund Burton, Susans Testament auf irgendeine Weise für ungültig erklären zu lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH