The Guardian - Retter mit Herz

Mit dem Rücken zur Wand

Mit dem Rücken zur Wand

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 7: Mit dem Rücken zur Wand

43 Min.Ab 12

Nick vertritt den 25-jährigen Malcolm, dessen Mutter der Meinung ist, er würde sich von seinem Nachbarn Freddy Paddock, einem Dealer, ausnutzen lassen. Als kurz darauf Paddock erschossen wird, wird Malcolm, der am Tatort war, verhaftet - doch Nick ist von seiner Unschuld überzeugt. Der Anwalt begibt sich in Gefahr, indem er gegen seine Bewährungsauflage verstößt und mit seinem früheren Dealer Kontakt aufnimmt ...

