The Guardian - Retter mit Herz
Folge 20: Ein fast perfekter Deal
43 Min.Ab 12
Lulu hat ein Haus gekauft. Zu ihrer Überraschung muss sie jedoch feststellen, dass sich jemand in dem noch leer stehenden Gebäude befindet: Ein obdachloses Pärchen, Jeanette und Denny, hat dort Zuflucht gesucht. Jeanette liegt in den Wehen, das Jugendamt will den beiden Minderjährigen das Neugeborene wegnehmen ... Burton überlässt Nick einen sehr wichtigen Mandanten, Wade Meyers, er soll für dessen Firma ein Lebensmittelunternehmen kaufen. Dabei kommt es zu einem Eklat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH