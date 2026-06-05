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The Rookie

Tag des Todes

ATVStaffel 2Folge 11vom 05.06.2026
Tag des Todes

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The Rookie

Folge 11: Tag des Todes

42 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Officer Nolan und sein Team kämpfen in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die entführte Officer Chen zu retten. Die einzige Person, die ihnen dabei helfen könnte, ist ausgerechnet die berüchtigte Rosalind - und diese muss erst zur Kooperation überredet werden. Gleichzeitig findet Officer Lopez ihren Freund Wesley in einem lebensbedrohlichen Zustand auf. Er hat eine hohe Dosis Tabletten sowie Alkohol im Blut und ist nicht mehr bei Bewusstsein.

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