The Rookie
Folge 11: Tag des Todes
42 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Officer Nolan und sein Team kämpfen in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die entführte Officer Chen zu retten. Die einzige Person, die ihnen dabei helfen könnte, ist ausgerechnet die berüchtigte Rosalind - und diese muss erst zur Kooperation überredet werden. Gleichzeitig findet Officer Lopez ihren Freund Wesley in einem lebensbedrohlichen Zustand auf. Er hat eine hohe Dosis Tabletten sowie Alkohol im Blut und ist nicht mehr bei Bewusstsein.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen