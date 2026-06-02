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The Rookie

Grenzgänger

ATVStaffel 2Folge 9vom 02.06.2026
Grenzgänger

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The Rookie

Folge 9: Grenzgänger

41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Officer Harper freut sich auf einen lang ersehnten Übernachtungsbesuch bei ihrer Tochter - doch ihre Vergangenheit als verdeckte Ermittlerin holt sie ein und bringt das erhoffte Wiedersehen in ernste Gefahr. Zur gleichen Zeit stellt Officer Nolan sein Vertrauen auf die Probe, als er dem früheren Besitzer seines Hauses dabei hilft, den Kontakt zu seiner Familie wiederherzustellen.

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