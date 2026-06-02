The Rookie
Folge 9: Grenzgänger
41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Officer Harper freut sich auf einen lang ersehnten Übernachtungsbesuch bei ihrer Tochter - doch ihre Vergangenheit als verdeckte Ermittlerin holt sie ein und bringt das erhoffte Wiedersehen in ernste Gefahr. Zur gleichen Zeit stellt Officer Nolan sein Vertrauen auf die Probe, als er dem früheren Besitzer seines Hauses dabei hilft, den Kontakt zu seiner Familie wiederherzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen