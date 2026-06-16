The Rookie
Folge 16: Unter Druck
42 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Ein Routine-Einsatz wird für die Officers Nolan und Harper zum Albtraum. Als sie vier straffällige Jugendliche in eine Haftanstalt eskortieren, bricht eine brutale Häftlingsrevolte aus. Zeitgleich hat Nolan mit privaten Problemen zu kämpfen, als Grace ihm die Vorstellung ihres Ex-Mannes verwehrt und er an ihrer Beziehung zweifelt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen