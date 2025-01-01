Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 23: Ruinenstadt Nan Madol
41 Min.Ab 12
Die Autoren Giorgio Tsoukalos und David Childress untersuchen die mysteriöse Ruinenstadt Nan Madol im westlichen Teil des Pazifischen Ozeans auf Hinweise für außerirdische Aktivitäten.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC