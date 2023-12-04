Universum History: Unser Österreich: Wien - Geschichte aus der VorstadtJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 04.12.2023: Universum History: Unser Österreich: Wien - Geschichte aus der Vorstadt
46 Min.Folge vom 04.12.2023
Ein Jahrhundert, eine Familie, ein Wohnhaus. Gersthof im 18. Wiener Gemeindebezirk ist seit 1907 Schauplatz für das Schicksal der jüdischen Familie Erdheim. Ihre Wurzeln liegen in Galizien, der heutigen Ukraine. Hier bringen sie es durch den Erdölboom Mitte des 19. Jahrhunderts zu Wohlstand und erfüllen sich einen Traum, die Übersiedelung nach Wien, der glanzvollen Metropole des Fin de Siecle. Doch mit dem ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Habsburger-Reiches finden sie sich in einer Stadt im Ausnahmezustand wieder. Bildquelle: ORF/Satel Film
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