Universum History: Die Amerikanische Revolution (2/2) - Eine unvollendete GeschichteJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 03.07.2026: Universum History: Die Amerikanische Revolution (2/2) - Eine unvollendete Geschichte
47 Min.Folge vom 03.07.2026
Mit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 entstehen die Vereinigten Staaten von Amerika. Der zweite Teil der Dokumentation erzählt von den entscheidenden Jahren des Unabhängigkeitskriegs, militärischen Rückschlägen und dem Sieg der Revolution. Zugleich beleuchtet er die Widersprüche eines Freiheitsideals, das vielen Menschen verwehrt blieb. Bildquelle: ORF/GMarsh TV Productions
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