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Universum History

Universum History: Die Amerikanische Revolution (2/2) - Eine unvollendete Geschichte

ORF2Folge vom 03.07.2026
Universum History: Die Amerikanische Revolution (2/2) - Eine unvollendete Geschichte

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Universum History

Folge vom 03.07.2026: Universum History: Die Amerikanische Revolution (2/2) - Eine unvollendete Geschichte

47 Min.Folge vom 03.07.2026

Mit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 entstehen die Vereinigten Staaten von Amerika. Der zweite Teil der Dokumentation erzählt von den entscheidenden Jahren des Unabhängigkeitskriegs, militärischen Rückschlägen und dem Sieg der Revolution. Zugleich beleuchtet er die Widersprüche eines Freiheitsideals, das vielen Menschen verwehrt blieb. Bildquelle: ORF/GMarsh TV Productions

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