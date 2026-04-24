Universum History: Super-GAU - Die Katastrophe von TschernobylJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 24.04.2026: Universum History: Super-GAU - Die Katastrophe von Tschernobyl
47 Min.Folge vom 24.04.2026
Eine Nacht, die alles veränderte: Was 1986 in Tschernobyl geschah, wirkt bis heute nach. Die Dokumentation zeichnet den Ablauf der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nach, vom fehlerhaften Sicherheitstest über die Explosion bis zu den langanhaltenden Folgen. Zeitzeugen und Experten schildern Chaos und politische Vertuschung. Gezeigt werden die Evakuierungen, die gefährliche Arbeit der Liquidatoren und die Verbreitung der Strahlenwolke. Bildquelle: ORF/RMC Production/EBRD/
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