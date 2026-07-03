Universum History: Die Amerikanische Revolution (1/2) - Kampf um die UnabhängigkeitJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 03.07.2026: Universum History: Die Amerikanische Revolution (1/2) - Kampf um die Unabhängigkeit
46 Min.Folge vom 03.07.2026
Nordamerika vor 250 Jahren: Der dramatische Beginn der Amerikanischen Revolution. Im 18. Jahrhundert wachsen die dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika wirtschaftlich und politisch immer stärker zusammen. Gleichzeitig verschärfen neue Steuern und Eingriffe aus London den Konflikt mit der britischen Krone. Aus Protest entsteht Widerstand, der schließlich in offene Rebellion mündet. Der erste Teil der Dokumentation zeichnet den Weg zur Amerikanischen Revolution nach – bis zum historischen Höhepunkt im Juli 1776, als die Kolonien ihre Unabhängigkeit. Bildquelle: ORF/GMarsh TV Productions
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