Universum History: Erzherzogin Sophie - Das Vermächtnis der Schattenkaiserin

Sophie, lange nur als "böse Schwiegermutter" bekannt, prägte mit Strenge, Pflichtbewusstsein und politischem Instinkt das Habsburgerreich. Sie formte Franz Joseph zum Kaiser, hielt die Monarchie zusammen und stand ihrer eigenwilligen Schwiegertochter Sisi gegenüber. "Universum History" zeigt die unterschätzte Strippenzieherin, deren Entscheidungen eine ganze Epoche bestimmten. Buch und Regie: Martin Koddenberg Bildquelle: ORF/pre tv/Martin Koddenberg

