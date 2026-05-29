Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (3/3) - Richard LöwenherzJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 29.05.2026: Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (3/3) - Richard Löwenherz
46 Min.Folge vom 29.05.2026
Richard Löwenherz, letzter großer normannischer Herrscher aus Rollos Linie, führt die Normandie zu einer Glanzzeit. Als idealisierter Ritter und König ist er mutig, charismatisch und militärisch überlegen, doch sein Reichtum schürt den Neid des französischen Königs. Gemeinsam ziehen sie auf Kreuzzug, was in einer spektakulären Geiselnahme bei Wien gipfelt. Mit Richards Tod beginnt der Niedergang des Fürstenhauses. Bildquelle: ORF/ZDF/ZED/Curiosity Stream
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