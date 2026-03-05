Universum History: Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit - Heldinnen der französischen RevolutionJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 05.03.2026: Universum History: Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit - Heldinnen der französischen Revolution
45 Min.Folge vom 05.03.2026
Als im Oktober 1789 eine Menschenmenge nach Versailles zieht, stehen Frauen an der Spitze der Proteste. Sie verlangen Reformen und Gleichberechtigung: Olympe de Gouges reagiert auf die männerdominierte Verfassung mit ihrer Erklärung der Frauenrechte, Théroigne de Méricourt fordert politische Teilhabe und Waffenrecht für Frauen. Mit der Terrorherrschaft geraten die Aktivistinnen unter Druck. Trotzdem öffnet die Revolution neue Räume für die Frauenbewegung. Bildquelle: ORF/Capa Presse/Arte France
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