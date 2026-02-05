Universum History: Vom Paradies in die Hölle - Schwarze Menschen im NationalsozialismusJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 05.02.2026: Universum History: Vom Paradies in die Hölle - Schwarze Menschen im Nationalsozialismus
45 Min.Folge vom 05.02.2026
Ein bislang kaum erzähltes Kapitel in der Geschichte: Das Schicksal von Schwarzen Menschen im Nationalsozialismus. Erzählt wird die außergewöhnliche Geschichte des afro-karibischen Seemanns Lionel Romney, der 1944 ins KZ Mauthausen deportiert wurde. Seine Tochter Mary rekonstruierte Jahrzehnte später seine Erlebnisse. Bildquelle: ORF/Dots&Circles/Stefanie Daubek
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0