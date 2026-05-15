Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum History

Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der Wikinger

ORF2Folge vom 15.05.2026
Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der Wikinger

Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der WikingerJetzt kostenlos streamen

Universum History

Folge vom 15.05.2026: Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der Wikinger

45 Min.Folge vom 15.05.2026

Skandinavische Seefahrer bedrohen lange Europas Küsten, bis der Wikingerführer Rollo im 10. Jahrhundert einen Vertrag mit dem fränkischen König schließt. Als Schutzherr einer Region erhält er die Normandie als Lehen und begründet damit eine Dynastie, die Europas Geschichte nachhaltig prägt. Eine dreiteilige Dokumentation folgt dieser Entwicklung und zeigt Rollos Aufstieg sowie den Einfluss seiner Nachkommen. Bildquelle: ZDF/ZED/Curiosity Stream

Alle verfügbaren Folgen