Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der WikingerJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 15.05.2026: Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (1/3) - Rollo der Wikinger
45 Min.Folge vom 15.05.2026
Skandinavische Seefahrer bedrohen lange Europas Küsten, bis der Wikingerführer Rollo im 10. Jahrhundert einen Vertrag mit dem fränkischen König schließt. Als Schutzherr einer Region erhält er die Normandie als Lehen und begründet damit eine Dynastie, die Europas Geschichte nachhaltig prägt. Eine dreiteilige Dokumentation folgt dieser Entwicklung und zeigt Rollos Aufstieg sowie den Einfluss seiner Nachkommen. Bildquelle: ZDF/ZED/Curiosity Stream
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Copyrights:© Season 1: ORF 2