Universum History: Marrakesch - Die Rote StadtJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 20.08.2026: Universum History: Marrakesch - Die Rote Stadt
44 Min.Folge vom 20.08.2026
Die "Perle des Südens" verführt als geheimnisvolle Bühne der Geschichte mit Mythos, Macht und Magie. Souks, Paläste, Stadtmauern und der legendäre Platz Djemaa el-Fna: Die Dokumentation zeichnet den Weg Marrakeschs von der Karawanenmetropole zur schillernden Kulturstadt nach. Zwischen verwinkelten Gassen, prachtvollen Riads und jahrhundertealter Geschichte wird die "rote Stadt" zum Sehnsuchtsort für Künstler, Filmstars und Musiker. Auch Persönlichkeiten wie Alfred Hitchcock, Yves Saint Laurent und die Rolling Stones verfallen ihrem Mythos. Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/Ibrahim Akhdim
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2