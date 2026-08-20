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Universum History

Universum History: Marrakesch - Die Rote Stadt

ORF2Folge vom 20.08.2026
Universum History: Marrakesch - Die Rote Stadt

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Universum History

Folge vom 20.08.2026: Universum History: Marrakesch - Die Rote Stadt

44 Min.Folge vom 20.08.2026

Die "Perle des Südens" verführt als geheimnisvolle Bühne der Geschichte mit Mythos, Macht und Magie. Souks, Paläste, Stadtmauern und der legendäre Platz Djemaa el-Fna: Die Dokumentation zeichnet den Weg Marrakeschs von der Karawanenmetropole zur schillernden Kulturstadt nach. Zwischen verwinkelten Gassen, prachtvollen Riads und jahrhundertealter Geschichte wird die "rote Stadt" zum Sehnsuchtsort für Künstler, Filmstars und Musiker. Auch Persönlichkeiten wie Alfred Hitchcock, Yves Saint Laurent und die Rolling Stones verfallen ihrem Mythos. Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/Ibrahim Akhdim

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