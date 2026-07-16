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Universum History

Universum History: Die Odyssee - Mythos und Wahrheit

ORF2Folge vom 16.07.2026
Universum History: Die Odyssee - Mythos und Wahrheit

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Universum History

Folge vom 16.07.2026: Universum History: Die Odyssee - Mythos und Wahrheit

45 Min.Folge vom 16.07.2026

Zwischen antiken Erzählungen und Archäologie: Was hinter Homers berühmtem Epos steckt. Mehr als 3.000 Jahre nach ihrer Entstehung beschäftigt Homers "Odyssee“ noch immer die Welt. Ein 250 Millionen US-Dollar teurer Monumentalfilm von Starregisseur Christopher Nolan über das antike Epos ist gerade in den heimischen Kinos zu sehen. Die Doku geht der Frage nach, welche historischen Ereignisse und Kulturen hinter dem Epos stehen könnten. Von möglichen Palastresten auf Ithaka über bronzezeitliche Schiffswracks bis zur Kultur der Mykener wird gezeigt, wie eng Mythos, Handel und Geschichte im Mittelmeerraum verbunden waren. Bildquelle: Mediatika/France Télévisions/Ubisoft

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