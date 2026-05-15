Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (2/3) - Wilhelm der ErobererJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 15.05.2026: Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (2/3) - Wilhelm der Eroberer
46 Min.Folge vom 15.05.2026
Die Normannen, aus dem fränkischen Reich hervorgegangen, prägen das europäische Mittelalter. In der Normandie von Rollo im 10. Jahrhundert gegründet, festigen seine Nachkommen als Herzöge ihre Macht. Sechs Generationen später erobert Wilhelm, zuvor "der Bastard", nach dem Sieg von Hastings 1066 die englische Krone und steigt als Wilhelm der Eroberer zu einem der mächtigsten Herrscher seiner Zeit auf. Bildquelle: ZDF/ZED/Curiosity Stream
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