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Universum History

Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (2/3) - Wilhelm der Eroberer

ORF2Folge vom 15.05.2026
Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (2/3) - Wilhelm der Eroberer

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Folge vom 15.05.2026: Universum History: Krieger aus dem Norden, die Normannen (2/3) - Wilhelm der Eroberer

46 Min.Folge vom 15.05.2026

Die Normannen, aus dem fränkischen Reich hervorgegangen, prägen das europäische Mittelalter. In der Normandie von Rollo im 10. Jahrhundert gegründet, festigen seine Nachkommen als Herzöge ihre Macht. Sechs Generationen später erobert Wilhelm, zuvor "der Bastard", nach dem Sieg von Hastings 1066 die englische Krone und steigt als Wilhelm der Eroberer zu einem der mächtigsten Herrscher seiner Zeit auf. Bildquelle: ZDF/ZED/Curiosity Stream

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