Universum History: Cold Case Steinzeit - Das Rätsel der SchamaninJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 09.04.2026: Universum History: Cold Case Steinzeit - Das Rätsel der Schamanin
47 Min.Folge vom 09.04.2026
Die Dokumentation beleuchtet das 9.000 Jahre alte Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg, das lange falsch als „arischer“ Mann gedeutet wurde. Neue Analysen zeigen eine hochgeachtete Jägerin und spirituelle Führerin mit außergewöhnlicher Grabbeigabe. Moderne Technik ermöglicht erstmals eine detaillierte Rekonstruktion ihres Aussehens und liefert neue Erkenntnisse über Leben und Glaubenswelt im Mesolithikum. Bildquelle: ZDF/South&Browse
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2