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Universum History

Universum History: Cold Case Steinzeit - Das Rätsel der Schamanin

ORF2Folge vom 09.04.2026
Universum History: Cold Case Steinzeit - Das Rätsel der Schamanin

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Universum History

Folge vom 09.04.2026: Universum History: Cold Case Steinzeit - Das Rätsel der Schamanin

47 Min.Folge vom 09.04.2026

Die Dokumentation beleuchtet das 9.000 Jahre alte Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg, das lange falsch als „arischer“ Mann gedeutet wurde. Neue Analysen zeigen eine hochgeachtete Jägerin und spirituelle Führerin mit außergewöhnlicher Grabbeigabe. Moderne Technik ermöglicht erstmals eine detaillierte Rekonstruktion ihres Aussehens und liefert neue Erkenntnisse über Leben und Glaubenswelt im Mesolithikum. Bildquelle: ZDF/South&Browse

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