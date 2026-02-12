Universum History: Mythos St. Moritz - Luxus, Schnee und EskapadenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 12.02.2026: Universum History: Mythos St. Moritz - Luxus, Schnee und Eskapaden
44 Min.Folge vom 12.02.2026
St. Moritz im Engadin gilt als Inbegriff des mondänen Wintertourismus. Ab dem späten 19. Jahrhundert machten Pioniere und die Erschließung durch die Rhätische Bahn das Dorf auch im Winter zum Hotspot. Illustre Gäste aus aller Welt kamen, um zu urlauben, zu feiern und den Wintersport zu genießen. Die Doku erzählt, wie Glamour, Sport und internationale Besucher St. Moritz zur weltbekannten Marke machten. Bildquelle: ORF/Autentic/Jacob Kohl
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