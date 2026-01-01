Unsere kleine Farm
Folge 21: Goldene Saat
47 Min.Folge vom 19.01.2026
Die Preise für Weizen sind auf Tiefststand gesunken; alle Farmer stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb schlägt ihnen der studierte Agronom Joe Coulter vor, Mais anzubauen - das Saatgut wird er zu einem fairen Preis in Minneapolis besorgen. Als Joe Coulter nach zwei Wochen immer noch nicht zurück ist, vermuten die Farmer, dass er mit ihrem Geld durchgebrannt ist. Charles sorgt sich ebenfalls: Er hat für Coulter gebürgt. Er macht sich auf den Weg nach Minneapolis ...
