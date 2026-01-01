Unsere kleine Farm
Folge 22: Schneesturm im Frühling
47 Min.
Während eines Ausflugs werden die Ingalls von einem Schneesturm überrascht. Sie finden in einer verlassenen Hütte Unterschlupf. Als die Verpflegung zur Neige geht, beschließt Charles, trotz des Unwetters auf die Jagd zu gehen. Währenddessen taucht Marshal Anders auf: Der Polizist ist auf der Suche nach dem Sioux Jack Lame Horse. Als Charles völlig entkräftet im Schnee liegt, wird er in letzter Minute von dem Sioux gerettet. Jack Lame Horse bringt den Erschöpften zu der Hütte ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
