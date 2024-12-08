Wechselspiele: Ankathie Koi in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 61: Wechselspiele: Ankathie Koi in St. Corona
36 Min.Folge vom 08.12.2024
Das Gesprächs-Konzertformat „Wechselspiele“ geht in die 16. Runde: Diesmal folgt die Sängerin und Komponistin Ankathie Koi der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel, wo sie ausgewählte Songs im Duo mit ihrem Partner Dominik Beyer performt. Ankathie Koi ist seit 2014 eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Koi, die sich nach einem Zierfisch benannt hat, ist bekannt für ihr ausgeprägtes Faible für die 1980er Jahre und für ihre frivol-fantasievollen Bühnenoutfits. Die Musikerin hat die für das Jahrzehnt typischen Glam-Looks und Synth-Sounds erfolgreich in das neue Jahrtausend gehievt. Bildquelle: ORF/V-set/Benny Paya
