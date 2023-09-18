Wechselspiele: Philipp Lingg & Band in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 72: Wechselspiele: Philipp Lingg & Band in St. Corona
35 Min.Folge vom 18.09.2023
Das Gesprächs-Konzertformat "Wechselspiele" lädt wieder nach St. Corona am Wechsel – diesmal mit dem Vorarlberger Musiker Philipp Lingg. Bekannt durch den Hit "Vo Mello bis ge Schoppornou", bringt Lingg nun mit Christoph Mateka und Martin Grabher neue Songs auf die Bühne. In "diadenglischer" Sprache erzählen sie vom Leben zwischen Tal und Welt, von Bergen, Katern und Zöllnern. Sprachgrenzen? Fehlanzeige. Im Zentrum steht die pure Lust an der Musik. Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das Trio im Gespräch. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
Wechselspiele in St. Corona
