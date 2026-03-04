Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal: Frauen unter den Taliban - Funken des Widerstands

ORF2Staffel 1Folge 134vom 04.03.2026
WELTjournal: Frauen unter den Taliban - Funken des Widerstands

Folge 134: WELTjournal: Frauen unter den Taliban - Funken des Widerstands

51 Min.Folge vom 04.03.2026

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht werden Frauen in Afghanistan systematisch aus Bildung, Beruf und Öffentlichkeit verdrängt. Rechte schwinden Schritt für Schritt. Das "Weltjournal" begleitet Frauen, die trotz Gefahr für Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen. Ihr stiller Widerstand zeigt: Veränderung wächst auch im Verborgenen. Gestaltung: Vanessa Schlesier Bildquelle: ORF/NZZ

