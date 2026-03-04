WELTjournal: Frauen unter den Taliban - Funken des WiderstandsJetzt kostenlos streamen
Folge 134: WELTjournal: Frauen unter den Taliban - Funken des Widerstands
51 Min.Folge vom 04.03.2026
Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht werden Frauen in Afghanistan systematisch aus Bildung, Beruf und Öffentlichkeit verdrängt. Rechte schwinden Schritt für Schritt. Das "Weltjournal" begleitet Frauen, die trotz Gefahr für Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen. Ihr stiller Widerstand zeigt: Veränderung wächst auch im Verborgenen. Gestaltung: Vanessa Schlesier Bildquelle: ORF/NZZ
