Weltjournal
Folge 126: WELTjournal: Fünf Jahre Sturm aufs Kapitol
Am 6. Jänner ist es fünf Jahre her, dass Trump-Anhänger das Kapitol, das Parlament der USA, angriffen, und das Zentrum der amerikanischen Demokratie für einige Stunden zu Fall brachten. Ein Putschversuch, zu dem Trump aufgestachelt hatte, um seine damalige Wahlniederlage umzudrehen - zu dem Schluss kommt der Untersuchungsausschuss des Kongresses. Trump sollte der Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten angeklagt werden, nach seiner Wiederwahl 2024 wurde das Verfahren jedoch eingestellt. Die Dokumentation zeigt die schockierenden Bilder, als hunderte Trump-Anhänger sich Schlachten mit Ordnungshütern lieferten, gewaltsam ins Kapitol eindrangen, Büros verwüsteten und Jagd auf Volksvertreter machten. Die Abgeordneten verbarrikadierten sich oder versuchten zu fliehen, viele unter Todesangst. Der Sturm auf das Kapitol war von langer Hand geplant und von rechtsextremen para-militärischen Gruppen, allen voran den sogenannten "Proud Boys", koordiniert. Mehr als 1500 Kapitol-Stürmer wurden zu Haftstrafen verurteilt, von Trump allerdings am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit umgehend begnadigt. Bildquelle: APA-Images / AP / Jose Luis Magana; ORF/Journeyman
