WELTjournal: Die Jugend der Ukraine - 4 Jahre KriegJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 132: WELTjournal: Die Jugend der Ukraine - 4 Jahre Krieg
Seit vier Jahren prägt der Krieg in der Ukraine eine junge Generation. Vier Ukrainer und Ukrainerinnen schildern in dieser Doku, wie der russische Angriffskrieg ihr Leben veränderte. Inhalt: Die Kämpfe in der Ukraine nehmen seit Jahren nicht ab. Der Krieg dauert länger und die Zahl der Opfer steigt weiter. Täglich werden auf beiden Seiten hunderte Menschen getötet oder verletzt, währenddessen eine junge Generation in Angst und Ungewissheit aufwächst. Das "WELTjournal" zeigt vier junge Ukrainer und Ukrainerinnen, die berichten, wie der russische Angriffskrieg ihr Leben verändert hat. Ihre Geschichten reichen vom Fronteinsatz und schweren Verwundungen über zerstörte Schulwege bis zur humanitären Hilfe nahe der Front. Bildquelle: Foto: ORF/Tony Comiti Productions
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