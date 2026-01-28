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WELTjournal +: Wir, die Jugend des Iran

ORF2Staffel 1Folge 130vom 28.01.2026
WELTjournal +: Wir, die Jugend des Iran

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Folge 130: WELTjournal +: Wir, die Jugend des Iran

53 Min.Folge vom 28.01.2026

Sechs Frauen aus dem Iran erzählen vom Ringen um Selbstbestimmung trotz Krise, Repression und Druck. Inhalt: Mit dem gewaltsamen Tod der Studentin Jina Mahsa Amini vor drei Jahren begann die größte Protestwelle im Iran seit 1979. Landesweit forderte die junge Generation Freiheit – mutig, laut, unerschrocken. Trotz brutaler Repression hält ihr Wandel an. Das "WELTjournal" porträtiert sechs junge Frauen aus dem Iran und gewährt Einblick in eine gebildete, politisierte Generation. 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 35. Geprägt von Repression, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, kämpfen viele für Feminismus, Freiheit und Veränderung. Bildquelle: ORF / Biagianti / Action Press/Sipa / picturedesk.com

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